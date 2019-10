Os diversos aplicativos do Facebook, entre eles o Messenger, WhatsApp e o Instagram, enfrentaram instabilidades ao longo desta quarta-feira (30). Através do Twitter, usuários relataram problemas como não conseguir enviar arquivos de fotos, vídeos, áudios e figurinhas pelos serviços. Em alguns casos, também não era possível acessar conteúdos do tipo pelos aplicativos.

Os relatos de instabilidade também apareceram nos Estados Unidos, na América Latina e em diversos países da Europa Ocidental. As falhas começaram por volta das 12h da manhã. Falhas nas plataformas do Facebook têm sido frequentes nos últimos meses.

