Cidades Engenheira assassinada em Bonfinópolis sofreu dois assaltos em um mês

A engenheira eletricista aposentada Maria Terezinha Cintra, de 70 anos, morta no último sábado, foi vítimas de dois crimes violentos em pouco mais de um mês. No dia 17 de maio deste ano, a casa onde morava, no Jardim Ana Amélia, em Bonfinópolis, foi invadida por dois rapazes que a amarraram, agrediram e fugiram levando o carro e o relógio. No último sábado (19), quatro adolesce...