Cidades Engavetamento interdita a Avenida Goiás Norte, em Goiânia Um motorista ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiro

Um engavetamento, com quatro veículos, deixa a Avenida Goiás Norte, no setor Norte Ferroviário, próximo a Marginal Botafogo, interditada neste início de quinta-feira (25) em Goiânia. Um dos motoristas ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu após o motorista de um carro perder o controle do veículo e capotar. Em seg...