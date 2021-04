Cidades Engavetamento envolvendo sete veículos mata motociclista em Goiânia Vítima de 23 anos morreu no local. Os demais condutores envolvidos fizeram o teste do bafômetro, com resultado negativo

Um motociclista de 23 anos morreu na noite na ontem desta segunda-feira (5), após se envolver em um engavetamento no cruzamento da Avenida Perimetral Norte com a GO-080, no Jardim Pompeia, em Goiânia. A Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) informou que, ao todo, sete veículos se envolveram no acidente, sendo três caminhões, três carros, e uma motocicleta. O enga...