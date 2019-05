Cidades Engavetamento entre caminhões e caminhonete deixa 5 feridos em Catalão Segundo o Corpo de Bombeiros, entre os feridos estão duas crianças de 2 e 5 anos

Cinco pessoas, sendo duas crianças de 2 e 5 anos, ficaram feridas, em um acidente envolvendo três caminhões e uma caminhonete, na noite desta quarta-feira (8), no km1, da GO-330, em Catalão, na região Sudoeste de Goiás. O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas estavam na caminhonete, que ficou destruída, quando houve o engavetamento. Os ocupantes do veículo foram ...