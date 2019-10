Cidades Engavetamento entre caminhão e carros deixa três feridos em Goiânia Acidente provoca congestionamento no local

Atualizada às 11h. Três pessoas ficaram feridas, na manhã desta terça-feira (29), em um engavetamento entre um caminhão e dois carros no viaduto da BR-153 com a 3° Radial, próximo ao Conjunto Anhanguera, sentido Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O acidente provoca congestionamento no local. O Corpo de Bombeiros informou que enviou o helic...