Cidades Engavetamento deixa motociclista ferido no Setor Serrinha, em Goiânia Vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia

Um motociclista ficou ferido na manhã desta segunda-feira (27) em um engavetamento, envolvendo duas motocicletas e um carro, na Avenida T-4, no setor Serrinha, próximo a Rua Thomas Edson, em Goiânia. Devido ao acidente, a via ficou parcialmente interditada no sentido a T-63. O motociclista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hosp...