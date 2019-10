Cidades Engavetamento congestiona avenida no Jardim Goiás, em Goiânia Uma equipe da Secretaria Municipal do Trânsito foi enviada para o local

Um engavetamento entre quatro veículos, na manhã desta quinta-feira (10), deixa a Avenida A, no Jardim Goiás, completamente congestionada para quem segue sentido o Estádio Serra Dourada. Uma equipe de agentes da Secretaria Municipal do Trânsito (SMT) está a caminho do local para auxiliar os motoristas. O trânsito também está lento na Avenida Feira de Santana, próxim...