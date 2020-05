Cidades Engavetamento com cinco veículos deixa quatro feridos na GO-020, em Goiânia Duas vítimas estavam em uma motocicleta

Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, após um engavetamento, na manhã desta quarta-feira (20), na GO-020, na altura do km 6, próximo ao Autódromo de Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolve um caminhão, três carros e uma motocicleta, onde estavam as vítimas mais graves. De acordo com a polícia, a GO está conges...