‘Enfrentaremos dificuldades pelo momento de crise’, diz presidente eleito do TJ-GO

No próximo dia 1º de fevereiro, o desembargador Carlos Alberto França assume a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) no lugar do colega Walter Carlos Lemes. Eleito na última sexta-feira (18), o magistrado afirma que dará continuidade aos investimentos em tecnologia e vai procurar melhorar a produtividade do serviço. França entende que o momento é...