Empenhados em longas jornadas de trabalho marcadas por processos repetitivos, os profissionais da Saúde que atuam na vacinação contra a Covid-19, protagonistas do momento mais esperado desde o início da pandemia, estão enfrentando uma rotina que transita entre momentos de gratidão e exaustão. Quase três meses após o início da vacinação em Goiás, o caminho é visto como longo pelos trabalhadores. Gravados por celulares a cada instante, não há espaço para erros.

Na terça-feira (20), após um dia marcado por postos de vacinação lotados e com problemas de organização, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos se preparavam para iniciar as atividades no drive-thru do estádio Serra Dourada, em Goiânia. O local, que chegou a ser desmontado dois dias antes, precisou ser organizado às pressas em razão da correria do dia anterior. Mesas de plástico enfileiradas apoiavam frascos de imunizantes, seringas, agulhas, álcool e algodão. Do lado de fora, uma fila de carros que se estendia por mais de 1,6 km – entre a porta do estacionamento do estádio e o Fórum Criminal Desembargador Fenelon Teodoro Reis.

Pelas recorrentes filas, a equipe composta por 20 pessoas sabia que depois dos portões abertos o trabalho seria duro e de longo prazo. Alguns minutos antes de receber o primeiro carro, a enfermeira Marília Castro, gerente de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), incentivou a equipe e puxou uma breve salva de palmas. “Aqui na esquerda. Vocês aqui na direita”, indicava a enfermeira aos carros sobre o lado que deveriam seguir para evitar aglomerações.

Marília se dedica à enfermagem há 11 anos. A servidora, que desde o início do ano ocupa cargo de chefia, atuou na linha de frente do atendimento de pacientes com Covid-19 durante 2020. “Foi um começo difícil. Tenho uma mãe de 82 anos e eu tinha medo de contaminá-la”, relata. Diante da rotina pesada, a enfermeira conta que buscou ajuda profissional com terapia. A chegada das vacinas foi um momento de esperança.

Para Marília, a campanha de vacinação contra a Covid-19 é diferente de todas as outras que já participou. “Vacinar os idosos é algo muito especial. Alguns se fantasiam, ajoelham, rezam, trazem mimos, cartazes. Nós nos sentimos gratos e emocionados com um muito obrigado, uma buzinada, um olhar de emoção recebido”, conta.

Os momentos de gratidão, porém, se dividem com a exaustão, os plantões dobrados, a autocobrança e a cobrança de terceiros. A jornada de trabalho mental está sendo de 24 horas. Ao ver as longas filas, não há espaço para pressa, a agilidade precisa ser comedida. “Estamos em um momento de total visibilidade, que uma dose aplicada às vezes é filmada por até três celulares. A nossa preocupação é saber que não podemos errar”, diz Marília.

No mesmo posto de vacinação em que Marília atuava coordenando a imunização, uma profissional que trabalhava aplicando as doses olhou para o estacionamento próximo das 18h e apontou: “Olha lá, não dá nem para ver o fim da fila”. Sozinha ela já tinha vacinado cem pessoas e ainda não tinha perspectiva de quando acabaria. “Minhas pernas já não estão aguentando”, comentou se inclinando com as mãos no joelho.

Desconfiança

O cansaço tem sido também parte da rotina da enfermeira Meire Ivone Silva, que se divide entre a atuação em um posto de vacinação de Aparecida de Goiânia e os trabalhos na UTI de um hospital de Anápolis. A profissional busca palavras positivas para descrever sua experiência com a imunização, um exercício que tem sido difícil. Ela aponta que o caminho ainda é longo, com menos pessoas vacinadas que o suficiente para ver um resultado expressivo. Em sua rotina convivendo com duas realidades tão opostas, entre a vacinação e os internados, ainda se sobressai a experiência com as vidas perdidas pela Covid-19.

Mesmo diante do pouco otimismo quanto à celeridade do processo, Meire diz que há momentos gratificantes, sabe da sua contribuição para a sociedade, vivendo um período de esperança que contrasta com o ano anterior no que diz respeito às perspectivas de melhora. Os dissabores do dia a dia no posto de vacinação é que têm reduzido essa satisfação.

O trabalho é mecânico. Para a primeira dose, após o registro, aplica-se a dose disponível naquele dia. Para a segunda dose é necessário conferir o cartão, pegar a dose do imunizante correto, preparar a seringa com a agulha, fazer a sucção do imunizante, passar o álcool no braço da pessoa que vai receber a vacina, aplicar, retirar, jogar a seringa fora e higienizar as próprias mãos: 10, 20, 50, 150 vezes ao dia. “Nós estamos nos dedicando, exaustos, às vezes falta banheiro, a água para beber é quente e em troca estamos recebendo desconfiança da população”, diz.

Filmagens

Meire está entre os profissionais que se incomodam com o modo que as famílias estão filmando o momento da vacina. Para ela, o ato às vezes ultrapassa o registro e o sentimento é de que os profissionais da Saúde estão em constante tentativa de fraudar a aplicação. “Estamos sendo julgados por erros de alguns poucos”, desabafa sobre os casos nos quais profissionais foram filmados vacinando com seringas vazias ou não aplicando o líquido. No frenesi pelo registro há momentos de tumultos. “Chegamos a ter três intercorrências por dia. Às vezes, se você esquece de mostrar qualquer etapa é tratado com desrespeito”, expõe Meire.

Para a enfermeira Fernanda Pio, que passa por diferentes funções no posto de vacinação em Goiânia, entre o registro que antecede a vacina e a aplicação, os momentos profissionais estão se transformando em esperança de dias melhores. A motivação da enfermeira vem também de memórias difíceis. Fernanda chegou a perder familiares para a Covid-19. “Cansaço, mas a cada fim de plantão uma imensa gratidão por cada idoso vacinado com aquele olhar de esperança”, descreve.

Fernanda tem outra perspectiva sobre a filmagem da vacinação. Para ela, o registro serve também como segurança aos profissionais. “Faço questão que fotografem e filmem. Mostro todo processo de trabalho, para que o paciente não saia com dúvida ou desconfiança”, afirma.

A enfermeira Marília diz o mesmo sobre as gravações e acredita que a partir de agora “será sempre assim”. A estimativa da profissional é de que 80% das famílias filmam o momento, seja por alegria, para colocar nas redes sociais, ou por desconfiança. “Temos de estar atentos e ser transparentes, temos de aprender com isso e também sermos assim com outros procedimentos”, complementa. (Luiz Phillipe é estagiário do GJC em convênio com a UFG)