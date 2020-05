Cidades Enfermeiros são agredidos por bolsonaristas durante ato silencioso por isolamento social Profissionais foram chamados pelos apoiadores do presidente de 'sem vergonha', 'covardes' e 'analfabetos funcionais' por apoiadores do presidente Bolsonaro

O protesto de um grupo de enfermeiros por melhores condições de trabalho e pela manutenção do isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus acabou em confusão após apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentarem interromper o ato e agredir os profissionais. A manifestação ocorreu na manhã deste sábado, 1.º, em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Os enferm...