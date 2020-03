A Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, registrou na noite desta segunda-feira (30) o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19). A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde da Cidade. Segundo a pasta, o paciente é um enfermeiro de 33 anos que trabalha na rede privada de saúde do Distrito Federal. O homem já está em isolamento social. No município ainda há 29 casos suspeitos e 13 foram descartados.

Além dele, a Secretaria de Saúde de Valparaíso de Goiás informou que foi confirmado o terceiro caso de novo coronavírus no município. Esses dados ainda não foram contabilizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO).

Até a noite desta segunda (30), em Goiás havia 61 casos confirmados em Goiás. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde, durante coletiva em Brasília.