Cidades Enfermeiro é preso em Rio Verde com 63 kg de maconha escondida dentro de caminhonete Para os policiais, o homem alegou ser pai de dois filhos e ter duas pós-graduações, mas como estava desempregado, sem local fixo de moradia, resolveu traficar drogas para ajudar na renda

Um enfermeiro do Rio Grande do Sul foi preso na quarta-feira (22), transportando 63 quilos de maconha escondidos em diversos compartimentos de uma caminhonete GM/S10, na BR-060, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem de 39 anos estava sozinho quando foi abordado pelos policiais, que sentiram o odor de maconha. Para a corporação, ele co...