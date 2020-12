Cidades Enfermeiro é esfaqueado em Inhumas enquanto trabalhava em abrigo de idosos O suspeito do crime entrou na unidade gritando e depois de luta corporal com o enfermeiro, o atingiu

Um enfermeiro foi esfaqueado enquanto trabalhava em um abrigo de idosos em Inhumas na manhã desta terça-feira (8). O caso ocorreu depois que um homem, de 36 anos invadiu o local gritando e ameaçando os presentes de morte. O enfermeiro lutou com o invasor e ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, 57 idosos estavam no local no momento da invasão. O suspeito entrou...