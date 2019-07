Cidades Enfermeiras envolvidas na troca de recém nascidos, em Trindade, não prestam depoimento Delegada afirmou que elas ficaram envolvidas com a realização de partos no Hospital de Urgência de Trindade (Hutrin)

As três enfermeiras que trabalhavam na maternidade do Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin), no dia 9 deste mês, e são as possíveis responsáveis pela troca de dois recém nascidos, não foram prestar depoimento na tarde desta terça-feira (30), para a delegada responsáveil pelo caso, Renata Vieira, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município. S...