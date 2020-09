Cidades Enfermeira tem mão ferida após ser agredida no HCamp de Catalão O fato ocorreu na noite desta segunda-feira, depois que uma mulher se irritou com a demora do resultado de uma tomografia. Polícia Civil faz investigação do caso

Uma técnica de enfermagem de 51 anos teve uma das mãos quebradas depois de ser agredida na noite desta segunda-feira, 31 de agosto, no Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus, em Catalão, Sul de Goiás. A agressão partiu de uma gestante de 27 anos que foi à unidade de saúde em busca do resultado de uma tomografia, mas como não estava pronto, ela se irritou....