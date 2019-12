Cidades Enfermeira morre em acidente com ambulância na BR-060, em Indiara Mulher de 36 anos estava em veículo que seguia de Rio Verde para Goiânia. Motorista ficou gravemente ferido.

Uma enfermeira morreu e o motorista de uma ambulância ficou gravemente ferido após um acidente na noite desta quarta-feira (4), na BR-060, em Indiara, no Sul do Estado. As vítimas estavam no veículo quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão. A mulher de 36 anos morreu na hora. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federa...