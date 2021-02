Cidades Enfermeira diz que ficou abalada após assistir vídeo de falha durante vacinação de idosa em Goiânia Ao Ministério Público, profissional da saúde alegou lapso e que ficou surpresa depois de ver a gravação feita pela familiar, que mostra a não aplicação do imunizante; mulher de 88 anos recebeu a dose depois da contestação

A enfermeira que não injetou a vacina contra a Covid-19 no braço de uma idosa de 88 anos, em Goiânia, afirmou em depoimento ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) que ficou abalada depois da situação, que foi gravada por uma mulher que acompanhava a mãe. No vídeo, que viralizou, a profissional chegou a colocar a seringa no braço da paciente, mas não apertou o êmbolo. Somente depois da contestação da familiar é que o imunizante fo...