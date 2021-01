Cidades Enfermeira de SP é a primeira brasileira a receber vacina contra Covid-19 Mônica Calazans, 54 anos, é enfermeira do hospital Emílio Ribas, em São Paulo

A primeira aplicação no Brasil da vacina contra a Covid-19, fora dos ensaios clínicos, foi feita às 15h30 deste domingo (17) no Centro de Convenções do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na capital paulista, dando início a uma nova fase da pandemia no país: o começo do fim. A aplicação aconteceu minutos depois de a Corona...