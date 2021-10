Goiás tem 3ª maior taxa de reajuste de energia do País

A energia elétrica ficará, em média, 16,45% mais cara em Goiás a partir desta sexta-feira (22). Depois dos impactos da cobrança das bandeiras tarifárias, por causa da crise hídrica no País, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem o Reajuste Tarifário Anual da Enel Distribuição. A energia para os consumidores residenciais ficará 16,37% mais cara, o terceiro maior índice de aumento entre as distribuidoras do País que já reajustaram suas tarifas anuais em 2021.

Os consumidores residenciais representam mais de 85% de todos os clientes da Enel Goiás. Esses usuários, que até então pagavam R$ 0,547/kWh na conta de energia, passam a pagar R$ 0,637/kWh a partir de hoje, o oitavo maior valor médio entre os estados brasileiros que já fizeram o reajuste tarifário anual em 2021. Para os clientes de média e alta tensão, em geral indústrias e comércios de grande porte, o reajuste médio será de 14,21%.

DGAP fecha presídios e transfere detentos em Goiás

A administração penitenciária de Goiás promove uma reestruturação nos presídios fazendo o fechamento de unidades e a transferência de detentos. Nesta quarta-feira (20), a estrutura de Goianira foi desativada e os presos enviados para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Em 2020, a unidade de Abadiânia também teve as atividades encerradas. Os apenados foram realocados em Alexânia.

Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), informou que os fechamentos fazem parte de “uma política de regionalização das unidades prisionais para otimizar a estrutura penitenciária em Goiás” e comunicou ainda que novos fechamentos são estudados junto com o Poder Judiciário, mas que este tipo de informação é restrita às ações de Inteligência da administração. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) questiona a forma que os fechamentos têm sido realizados.

Empresa baiana vence licitação para revitalizar a Avenida Castelo Branco em Goiânia

Secretário de Administração da Prefeitura de Goiânia, Flávio Bissotto assinou na segunda-feira (18) a homologação do processo licitatório para a obra de revitalização da Avenida Castelo Branco, que irá ganhar identidade visual para se transformar numa Agrovia. A empresa vencedora da concorrência pública foi a baiana J.F.E. Engenharia e Urbanismo, que apresentou menor preço. Não há previsão para a assinatura da ordem de serviço.

Apenas duas empresas apresentaram propostas para a execução da obra, que vai abranger 6,2 quilômetros da via, entre a Praça Ciro Lisita, no Setor Coimbra, e o viaduto da GO-060, no Setor Capuava. Orçados no edital de licitação em R$ 4,2 milhões, os serviços serão executados por pouco mais de R$ 3,5 milhões, valor proposto pela J.F.E. Engenharia. A segunda colocada, a HB20 Construções Eirelli, apresentou uma proposta de pouco mais de R$ 4,1 milhões.