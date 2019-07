Cidades Enem terá aplicação digital em 2020 em fase piloto Nada muda para os participantes inscritos em 2019

O Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira (3), em Brasília, que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai se tornar digital. A proposta é de uma implementação progressiva. Em 2020, a versão digital será aplicada em fase piloto. A previsão do governo é abandonar as versões impressas em 2026. Nada irá mudar para os participantes inscritos em 2019. As primeiras a...