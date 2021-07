Cidades Enem tem último dia de inscrição nesta quarta-feira (14) Valor pode ser pago até 19 de julho; prova está marcada para os dias 21 e 28 de novembro

As inscrições para o Enem 2021 terminam nesta quarta-feira (14), às 23h59. A prova está marcada para os dias 21 e 28 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser pago até o dia 19 de julho. No momento da inscrição, que deve ser feita pela página do participante, o candidato deve escolher se quer fazer a prova impressa ou digital. Todos os interess...