Cidades Enem: Por medo de perder pontos, estudantes evitam opiniões polêmicas na Redação “Pensei em abordar a Lei Rouanet, mas desisti. A gente não sabe a posição política de quem corrige a prova", disse um estudante

Estudantes do Rio de Janeiro que fizeram a primeira das duas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) disseram ao Estado que tomaram cuidado para não emitir opiniões polêmicas na Redação. O tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. “Pensei em abordar a Lei Rouanet, mas desisti. A gente não sabe a posição políti...