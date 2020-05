Cidades Enem pode ser reduzido a um dia de prova por causa da pandemia Caso a ideia seja colocada em prática, o Exame terá menos questões que as 180 habituais

Técnicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) estudam reduzir o conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo apurou o Estadão, uma ideia seria fazer apenas um dia de prova, em vez dos dois que acontecem normalmente. Dessa forma, o Enem teria menos questões. Hoje são 1...