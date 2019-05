Cidades Enem já tem 5 milhões de inscritos As inscrições terminam nesta sexta-feira (17), às 23h59, no horário de Brasília, e devem ser ser feitas pela internet, na Página do Participante

Cinco milhões de estudantes se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de acordo como Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), até as 11h40 de hoje (16). As inscrições terminam amanhã (17), às 23h59, no horário de Brasília, e devem ser ser feitas pela internet, na Página do Participante. Uma dica, de acordo...