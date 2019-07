Cidades Enem está pronto e deverá ser impresso até o dia 17 Presidente substituto do Inep, Mussi foi convocado para prestar esclarecimentos sobre o andamento e a segurança do exame deste ano

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já estão prontas e se encontram na gráfica para diagramação e impressão. Segundo o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi, a autarquia entregou a mídia com as questões na última sexta-feira (28), antecipando o cronograma, que previa o envio a...