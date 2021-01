Cidades Enem digital tem 68,2% de abstenção em Goiás Primeiro dia de aplicação da prova realizada em computadores teve 955 estudantes faltantes entre 1725 inscritos para a modalidade. segunda etapa será no dia 7 de fevereiro

Em Goiás, o primeiro dia de aplicação do Enem Digital teve 955 estudantes faltosos e apenas 770 presentes, dos 1.725 inscritos para a modalidade, que pela primeira vez foi realizada no Brasil. Assim, a abstenção ao exame ficou em 68,2%, semelhante ao que se viu no geral do País, com 68,1%. Os alunos que optaram por fazer a prova nos computadores concorrem normalmente c...