Cidades Enem digital é aplicado hoje em 104 cidades Participantes farão provas de linguagens, ciências humanas e redação

Estudantes de 104 cidades fazem neste domingo (31) as primeiras provas em formato digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É a primeira vez que os candidatos respondem às questões direto em um computador, em vez de usarem cadernos de questões e cartões-resposta de papel. O exame deverá ser completamente digital até 2026. Ao todo, 93 mil candidatos e...