Cidades Enem deverá custar R$ 537 milhões, afirma Inep A estimativa é de que o custo por aluno seja de R$ 105,52 por candidato inscrito

O Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2019 deve custar R$ 537 milhões, informou na manhã desta quinta-feira (10), o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes. A estimativa é de que o custo por aluno seja de R$ 105,52 por candidato inscrito. No cálculo, estão incluídos gastos com a ...