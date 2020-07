Cidades Enem: Começam nesta terça as inscrições para o Prouni, com 167 mil bolsas São ofertadas 107.229 bolsas parciais e 60.551 integrais em mais de mil faculdades particulares de todo o País

As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) começaram nesta terça (14). São ofertadas 107.229 bolsas parciais e 60.551 integrais em mais de mil faculdades particulares de todo o País. As inscrições vão até sexta (17) e devem ser feitas pelo portal do Prouni. No site é possível consultar as bolsas, cursos e instituições disponíveis. Pelo Prouni, é p...