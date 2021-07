Termina na próxima quarta-feira (28) o prazo para os candidatos selecionados em primeira chamada comprovarem as informações prestadas durante a inscrição do Programa Universidade para Todos (Prouni). Segundo o Ministério da Educação, é de responsabilidade do candidato verificar, na instituição, os horários e o local de comparecimento para a conferência. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação do candidato.

O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 3 de agosto, com prazo para comprovar as informações entre 3 e 11 de agosto. Nesta edição, foram ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 integrais e 64.847 parciais, em 10.821 cursos ministrados em 952 instituições de ensino superior da rede privada.