Prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem termina nesta segunda-feira (19)

Estudantes que se inscreveram para o Exame Nacional do ensino Médio (Enem) 2021, tem até esta segunda-feira (19) para efetuar o pagamento e confirmar a inscrição para a prova. O valor da taxa é de R$ 85,00 e as provas serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. Neste ano, o Enem teve um total de 4 milhões de inscritos, 44% a menos que no ano passado. A estima...