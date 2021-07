Cidades Prazo para inscrição do Enem 2021 termina na quarta-feira (14) A taxa de inscrição para quem não foi isento do pagamento é de R$ 85

Termina na próxima quarta-feira (14), o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Os interessados devem acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e entrar na Página do Participante.A taxa de inscrição para quem não foi isento do pagamento é de R$ 85. O pagamento deve ser feito por meio de Guia d...