Cidades Enem 2020: Inep divulga datas e regras para provas digital e impressa Inscrições estarão abertas de 11 a 22 de maio; prova digital será restrita para 100 mil candidatos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira, 31, os editais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que terá edição tanto impressa quanto digital. O período de inscrição será de 11 a 22 de maio, com aplicação das provas em 1º e 8 de novembro (impressa) e 11 e 18 de outubro (...