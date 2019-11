O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aconteceu neste domingo (3), com 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação. Os portões foram fechados às 13 horas, horário de Brasília.

Os professores do Prepara Enem corrigiram ao vivo as questões do Caderno Branco através do site do jornal e também pelas redes sociais.

Quase 5,1 milhões de candidatos se inscreveram para fazer a prova, principal meio de ingresso para universidades públicas e privadas no País. O Enem levou às salas de aula aproximadamente 170 mil goianos. Na capital, o número de inscritos foi de 52 mil pessoas.

A nota do exame poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para o próximo domingo, dia 10, estão marcadas as provas de Exatas e Ciências da Natureza. A publicação dos gabaritos está prevista para o dia 13 e o MEC só deverá liberar as notas em janeiro.

Confira o gabarito das questões do primeiro dia de provas:

01 - Inglês - E | Espanhol - C

02 - Inglês - B | Espanhol - A

03 - Inglês - B | Espanhol - B

04 - Inglês - A | Espanhol - D

05 - Inglês - D | Espanhol - A

06 - B

07 - D

08 - C

09 - B

10 - C

11 - E

12 - B

13 - D

14 - E

15 - E

16 - A

17 - A

18 - A

19 - D

20 - D

21 - D

22 - B

23 - C

24 - D

25 - E

26 - C

27 - D

28 - E

29 - B

30 - A

31 - D

32 - B

33 - C

34 - D

35 - A

36 - A

37 - E

38 - C

39 - B

40 - C

41 - C

42 - A

43 - E

44 - C

45 - B

46 - A

47 - C

48 - A

49 - C

50 - E

51 - E

52 - B

53 - C

54 - C

55 - B

58 - A

56 - A

57 - B

58 - A

59 - D

60 - B

61 - B

62 - B

63 - A

64 - C

65 - D

66 - B

67 - B

68 - A

69 - C

70 - C

71 - C

72 - C

73 - A

74 - D

75 - C

76 - E

77 - B

78 - B

79 - D

80 - C

81 - B

82 - E

83 - E

84 - D

85 - B

86 - B

87 - E

88 - A

89 - D

90 - B