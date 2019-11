Cidades Enem 2019 traz questões que abordam violência contra a mulher, racismo e discurso de ódio nas redes Gestão Bolsonaro prometeu que prova seria 'neutra' e não abordariam temas 'controversos'

As questões do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abordaram diversos temas ligados aos direitos humanos, como violência contra a mulher, racismo, refugiados, escravidão e discursos de ódio nas redes sociais. No entanto, nenhuma das 90 questões trouxe, por exemplo, a temática LGBT que foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro na edição passada. Neste doming...