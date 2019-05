Cidades Enem 2019 tem mais de 1 milhão de inscrições no primeiro dia Estudantes tem até o dia 17 de maio para fazer o cadastro no site do Inep e até o dia 23 para realizar o pagamento da taxa

Mais de um milhão de pessoas se inscreveram para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 no primeiro dia de inscrições, iniciadas na segunda-feira (6) e vão até o dia 17 de maio, pela internet. As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro. O balanço de inscritos divulgado pelo Ministério da Educação contabiliza os can...