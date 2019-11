O jornal O Popular, em parceria com o Cope - Enem, & Vestibulares, faz neste domingo (3), a correção ao vivo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com professores do colégio e cursinho.

Neste primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação. Os portões foram fechados às 13 horas, horário de Brasília.

Para o próximo domingo, dia 10, estão marcadas as provas de Exatas e Ciências da Natureza. A publicação dos gabaritos está prevista para o dia 13 e o MEC só deverá liberar as notas em janeiro.