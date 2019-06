Cidades Enem 2019 está garantido, diz ministro As provas do exame serão aplicadas em dois domingos – dias 3 e 10 de novembro

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a afirmar hoje (6) que a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 está garantida. "Existe uma série de informações que estão sendo veiculadas a respeito do Enem. O Enem está garantido”, afirmou. O ministro foi questionado por jornalistas após a publicação, ontem (5), no Diário Oficia...