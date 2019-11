O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aconteceu neste domingo (3), com 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação. Os portões foram fechados às 13 horas, horário de Brasília. Quase 5,1 milhões de candidatos se inscreveram para fazer a prova, principal meio de ingresso para universidades públicas e privadas no País.

Os professores do Prepara Enem corrigem ao vivo as questões do Caderno Branco.

A nota do exame poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Por ser o primeiro Enem da gestão Jair Bolsonaro, que tem criticado o conteúdo da prova nos últimos anos, há expectativa de cursinhos preparatórios, professores e candidatos sobre possíveis mudanças no estilo das questões. Já o governo promete um exame “neutro”.

Para o próximo domingo, dia 10, estão marcadas as provas de Exatas e Ciências da Natureza. A publicação dos gabaritos está prevista para o dia 13 e o MEC só deverá liberar as notas em janeiro.

Gabarito das questões:

01 - Inglês - E | Espanhol -

02 - Inglês - B | Espanhol -

03 - Inglês - B | Espanhol -

04 - Inglês - A | Espanhol -

05 - Inglês - D | Espanhol -

06 -

07 -

08 - C

09 -

10 -

11 -

12 - B

13 - D

14 - E

15 - E

16 -

17 - A

18 - A

19 - D

20 - D

21 - D

22 - B

23 - C

24 - D

25 - E

26 -

27 -

28 - E

29 - B

30 -

31 - D

32 - B

33 - C

34 - D

35 -

36 -

37 -

38 - C

39 -

40 -

41 -

42 - A

43 - E

44 - C

45 - B

46 - A

47 - C

48 - A

49 -

50 - E

51 - E

52 - B

53 - C

54 -

55 - B

58 -

56 -

57 -

58 -

59 -

60 -

61 -

62 - B

63 -

64 -

65 -

66 -

67 -

68 -

69 -

70 -

71 - C

72 - C

73 - A

74 -

75 -

76 - E

77 -

78 - B

79 -

80 -

81 - B

82 -

83 -

84 -

85 - B

86 -

87 -

88 -

89 -

90 -