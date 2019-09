Cidades Enem 2019 abre inscrições para pessoas privadas de liberdade A inscrição é feita pelo responsável pedagógico de cada unidade prisional ou socioeducativa e o prazo vai até o dia 4 de outubro

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2019) para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa (Enem PPL) foram abertas nesta segunda-feira (23) e devem ir até o dia 4 de outubro. As provas vão ser aplicadas nos dias 10 e 11 de novembro. A inscrição é feita pelo responsável pedagógico de cada unidade prisional ou socioeducativa. O praz...