O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) anunciou nesta quarta-feira (20) o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. As datas serão postergadas de 30 a 60 dias em relação ao previsto nos editais. Assim, a prova deve ocorrer em dezembro ou janeiro.

O adiamento das provas tem sido defendido por secretários de Educação e especialistas por causa do risco de aumento de desigualdades com a interrupção de aulas provocada pela pandemia. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior público.

O ministro da Educação (MEC), Abraham Weintraub, era contra o adiamento e vinha se esforçando para dar cores ideológicas às demandas pela remarcação da prova. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) havia defendido “esperar um pouquinho mais” para se definir sobre o tema, mas, pelas redes sociais, escreveu no meio da tarde sobre o adiamento. “Por conta dos efeitos da pandemia de Covid-19 e para que os alunos não sejam prejudicados pela mesma, decidi, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados (Rodrigo Maia), adiar a realização do Enem 2020, com data a ser definida”, afirmou.

O Inep, órgão ligado ao MEC e que organiza o Enem, já analisava novas datas para as provas a pedido do próprio Weintraub. A nova postura do ministro ocorreu após avaliação de que o Congresso aprovaria o adiamento. O Senado aprovou na terça projeto para o adiamento de forma praticamente unânime -o único senador contrário à medida foi Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente. O tema precisa passar pela Câmara, onde também há forte apoio pela aprovação.

Segundo líderes da Câmara, o adiamento foi concretizado nesta quarta depois que o próprio Bolsonaro, ciente de que perderia no Congresso, deu o sinal para ministro anunciar a mudança.

O anúncio de adiamento neste momento já era visto como uma possibilidade por parlamentares, o que seria, segundo a avaliação de congressistas, uma forma de tentar esvaziar o protagonismo da Câmara e Senado no tema.

O ministro havia sido avisado na terça de que haveria dificuldade em barrar a aprovação do projeto na Câmara.

Além da perspectiva de derrota no Parlamento, a posição do ministro sofria resistência dentro do próprio governo.

Segundo o Inep, tanto as provas em papel quanto as digitais, que ocorrerão em projeto-piloto, serão adiadas. As aplicações estavam marcadas para 1º e 8 de novembro (em papel) e 22 e 29 de novembro (no computador).

O governo Bolsonaro manterá a previsão de uma consulta pública com os participantes. Segundo relatos de técnicos ouvidos pela Folha, uma nova data só será definida após a consulta, mas a ideia é que haja na consulta as opções de adiamento entre 30 e 60 dias.

Ainda há receios dentro do Inep sobre a produção logística do exame em meio as restrições atuais de circulação.

O MEC havia confirmado no fim de março a realização do Enem 2020 nas datas previstas desde o ano passado. Já no início de abril, o Consed, conselho que representa os secretários estaduais de Educação, criticou a manutenção das datas do Enem por temer prejuízos para os estudantes da rede pública, sem aulas por causa das restrições de circulação impostas pela pandemia de coronavírus.

A insistência do governo em manter as datas do Enem, apesar da pandemia de coronavírus e do fechamento de escolas, vai na contramão do que ocorre no mundo. A maioria dos países adiou exames de acesso à universidade.

Para entidades, decisão foi positiva

A decisão do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de adiar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi vista como positiva pelo presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE) e do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia (Sepe), Flávio de Castro, e pela presidente da União Estadual dos Estudantes de Goiás (UEE), Thaís Falone.

Entretanto, ambos avaliam que ainda é cedo para definir uma nova data para as provas, que estavam previstas para novembro antes do adiamento, que por enquanto é de 30 a 60 dias. Ou seja, o certame deve ocorrer entre dezembro e janeiro do ano que vem. Para Flávio e Thaís, a nova data deveria ser definida apenas quando se tiver uma melhor noção sobre como ficará o calendário escolar deste ano, principalmente dos alunos do 3º ano do Ensino Médio.

O CEE já havia se mostrado a favor do adiamento desde que o Enem havia sido confirmado pelo ministro Abraham Weintraub. O conselho argumenta que a permanência da prova em novembro prejudicaria principalmente os alunos da rede pública de ensino, cujas famílias seriam mais afetadas pela crise que o novo coronavírus trouxe tanto na área da saúde como da economia.

Flávio afirma que antes de marcar a nova data do Enem as escolas precisam ter definidos como vão ficar a reposição das aulas e como o período de suspensão afetou o aprendizado dos alunos.

Já a presidente da UEE em Goiás diz que a decisão foi uma vitória para os estudantes e que o governo recuou na manutenção das provas por saber que o Congresso Nacional iria aprovar o projeto que previa o adiamento.

Thaís defende que o MEC se abra para o diálogo e faça uma pactuação com as secretarias estaduais, municipais e escolas particulares para definir um novo calendário escolar quando as aulas presenciais estiverem liberadas para que, a partir daí, sejam estabelecidas as novas datas para as provas do Enem.

A reportagem tentou falar com a titular da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), Fátima Gavioli, mas sua assessoria informou que ela estaria com agenda livre para entrevista apenas a partir desta quinta-feira. (Márcio Leijoto)



Educadores afirmam que 30 dias de adiamento não é prazo suficiente

Educadores aprovam a decisão de adiar do Enem, mas avaliam que o prazo de 30 dias, aventado pelo Inep para a realização da prova, não é suficiente para reduzir a desigualdade de condições entre os candidatos.

“Mais uma vez não olhamos as experiências internacionais”, diz Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV. “Outros países têm adiado seus exames para que alunos tenham ao menos quatro meses de contato com aulas presenciais. Não é o suficiente para acabar com as desigualdades educacionais, mas dá um pouco mais de chance aos mais vulneráveis de terem contato com conteúdos e com o papel motivador que a escola tem.”

Levantamento do Instituto Unibanco mostrou que apenas 5 de 19 países com avaliações similares ao Enem mantiveram o cronograma. Para Costin, o ideal é que a aplicação seja adiada o máximo possível, de preferência para uma data.

Diretor da Faculdade de Educação da USP, Marcos Neira também avalia que o prazo de adiamento deveria ser maior.

“Que condições teremos em dezembro para colocar 40, 50 pessoas em uma sala para fazer o Enem? E na prova digital, como fica o acesso do aluno?.”

Diretor de estratégia política do Todos pela Educação, João Marcelo Borges classificou a decisão do Inep como correta, mas tardia, incompleta e equivocada na forma. (Folhapress)