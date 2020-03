A Enel Distribuição Goiás suspendeu a partir desta sexta-feira (20) por tempo indeterminado o atendimento nas agências físicas de Goiás. A medida é uma ação contra a proliferação do novo coronavírus (Covid-19). O objetivo é preservar a saúde dos clientes e dos colaboradores da companhia, evitando aglomerações de pessoas.

A companhia esclarece que o atendimento continuará por meio dos canais digitais da empresa 24 horas por dia. Por meio do aplicativo Enel Goiás, que pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android, os clientes da distribuidora podem ter acesso aos serviços de pedido de código de barras da segunda via das contas, atualização cadastral, autoleitura rural, ingresso de reclamações sobre falta de energia, além de consulta de débitos.

Através do site da Enel, os clientes também podem acionar serviços como pedido de segunda via de conta, consulta de histórico de pagamentos, atualização de cadastro, autoleitura rural, pedido de ressarcimento por danos elétricos, solicitações de poda, reclamações sobre falta de energia e outros.

Os clientes também podem entrar em contato com a companhia pelas redes sociais: facebook e twitter ou ainda pela Central de Atendimento, através do número 0800 62 01 96.

Em relação aos serviços que até então eram realizados apenas nas lojas, como solicitação de nova ligação, os clientes poderão solicitá-los pela atendente virtual Elena, a partir da próxima semana. A companhia orienta que o pagamento das contas pode ser feito pelo Internet Banking e ainda sugere que os clientes coloquem as contas em débito automático, para maior comodidade.

A Enel reforça que a operação de suas distribuidoras segue normalmente, com medidas adicionais de proteção para os funcionários que precisam continuar trabalhando.

Caso precise transformar um cômodo da casa em escritório de preferência, se possível, a ambientes arejados e com bastante iluminação natural para não desperdiçar energia elétrica.

Veja algumas orientações para economizar energia:

Iluminação e climatização: aproveite a luz natural e abra janelas e cortinas durante o dia. Para paredes e tetos, dê preferência às cores claras, que refletem melhor a luminosidade. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED, que consomem de 60% a 80% menos energia;

Geladeiras e chuveiro elétrico: não abra a porta desnecessariamente. Verifique se a borracha de vedação da porta está cumprindo sua função e nunca utilize a parte traseira do equipamento para secar roupas ou sapatos. Para o chuveiro, escolha um horário fixo para tomar banho e não consumir em excesso. O chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais consomem dentro de casa.

Atenção ao comprar: escolha eletrodomésticos com melhor desempenho energético. Procure por aparelhos com o Selo Procel, que tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria.

TVs e outros equipamentos elétricos: não deixe aparelhos ligados sem que haja alguém usando. No caso das TV, programe sempre o timer na hora de dormir, desligamento automático

Computadores e celulares: só deixe carregando quando realmente for necessário. Quando estiver totalmente carregado, retire o carregador da tomada.

Stand-by: desligue ou tire da tomada quando não estiver usando um eletrodoméstico. Não deixe os aparelhos em stand-by.

Não esqueça: sempre desligue os aparelhos ao sair de um ambiente. Nas pausas para o almoço ou intervalo, faça o mesmo.