Enel retoma troca de geladeiras em Goiânia com formato adaptado à pandemia da Covid-19

A Enel Distribuição Goiás anunciou, nesta segunda-feira (20), a retomada do projeto de troca de geladeiras, mas agora em um formato diferente. O objetivo é evitar aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus. Nesta semana os beneficiados serão os clientes do Balneário Meia Ponte, que podem se cadastrar por telefone para concorrer a 60 geladeiras. O sortei...