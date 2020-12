Cidades Encontrou a família e sintomas de Covid começaram agora? Isole-se e avise-os Risco de passar a doença começa antes dos sintomas, por isso a comunicação da infecção é importante

No Natal ou no Ano-Novo, você encontrou amigos ou familiares e, agora, cerca de dois dias depois, surgiram sintomas de Covid-19. O que fazer? O primeiro passo, como a essa altura você já deve saber, é se isolar. Mas o passo seguinte, quase tão importante quanto o primeiro, é avisar todas as pessoas com quem você teve contato nos últimos dias. Mas se os sinto...