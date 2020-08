Cidades Encontro virtual discute perspectivas para a educação Evento promovido pelo Grupo Jaime Câmara reúne representantes dos setores público e privado. Diálogo pode ser acompanhado pela internet

Às 17 horas de hoje (6) o futuro da educação no contexto da pandemia, bem como no futuro será abordado por três convidados em um Webinar realizado pelo Grupo Jaime Câmara. O encontro é o terceiro de uma série de eventos virtuais organizados pela empresa. A secretária estadual de Educação de Goiás, Fátima Gavioli; o presidente do Conselho Estadual de Educação, Flávio Rober...