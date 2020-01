Cidades Encontro discute planos de melhoria para Vila Brasília e região Projeto do POPULAR, em parceria com prefeitura, ouve moradores da região e abre diálogo sobre melhorias em município

A região da Vila Brasília recebe, no próximo sábado (1º), o segundo encontro do projeto Agenda Aparecida 2050, realizado pelo POPULAR em parceria com a prefeitura da cidade. O evento tem como tema principal a educação, mas é também uma oportunidade para o desenvolvimento de um planejamento estratégico junto com a administração municipal. Esta será a segunda edição da iniciativ...