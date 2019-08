Cidades Encontro de gêmeos reúne famílias no Parque Flamboyant, em Goiânia Dezenas de mães, pais e crianças participaram de atividades na tarde deste domingo (4) para dividir dúvidas, aprendizados e conquistas advindas de gestações múltiplas

Experiências de mães e pais de gêmeos foram compartilhadas durante um encontro realizado na tarde deste domingo (4), no Parque Flamboyant, em Goiânia. Durante a tarde, dezenas de famílias se reuniram para dividir dúvidas, aprendizados e conquistas advindas de gestações múltiplas. Entre os participantes, crianças de todas as idades, quase sempre vestidas com a clássica ...