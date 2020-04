Cidades Encontrado corpo de homem que se afogou no Rio Caldas, em Caldazinha Juliano dos Santos, de 47 anos, se afogou depois de mergulhar no último domingo

Foi encontrado na tarde desta terça-feira (14) o corpo de Juliano dos Santos, de 47 anos. Ele se afogou no Rio Caldas, na cidade de Caldazinha, na região metropolitana da Capital, no último domingo (12). O homem havia desaparecido depois de dar um mergulho, por volta das 14 horas. Seu desaparecimento foi comunicado aos Bombeiros, que passaram a realizar as buscas...